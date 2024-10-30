«Аэрофлот» опроверг сообщения об экстренной посадке самолета в Шереметьеве

«Аэрофлот»: посадка самолета в Шереметьеве не была аварийной

Посадка самолета SU2146 Москва — Анталья в аэропорту Шереметьево выполнялась в штатном режиме и не была аварийной. Об этом сообщила пресс-служба «Аэрофлота».

«В соответствии с правилами обеспечения безопасности полетов командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине срабатывания индикации давления в кабине», — добавили в компании.

После приземления воздушное судно вернули на стоянку. Для выполнения рейса решили задействовать резервный самолет.

Информация о якобы экстренной посадке воздушного судна в аэропорту Шереметьево появилась в Сети утром 30 октября. Воздушная гавань также вводила ограничения на прием и отправку рейсов для обеспечения безопасности полетов.