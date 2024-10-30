Самолет «Аэрофлота» экстренно сядет в Шереметьево из-за датчика вентиляции

Экипажу пассажирского самолета «Аэрофлота», выполнявшего рейс из Москвы в Анталью, пришлось принять решение об аварийной посадке в Шереметьево. Воздушное судно готовится выполнить ее в эти минуты, сообщил источник Telegram-канала Baza.
По его данным, экипаж самолета подал сигнал о неисправностях. По предварительной информации, проблемы возникли с датчиком вентиляции в кабине пилота.
Источник 360.ru отметил, что сейчас в аэропорт следуют сотрудники экстренных служб. Все обстоятельства случившегося уточняются.
Рано утром 30 октября Шереметьево почти 40 минут не принимал и не отправлял рейсы. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
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