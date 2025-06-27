Летевший из Москвы в Читу пес Дайчи выбрался из клетки и носился по багажному отсеку
Собака прогрызла клетку и несколько часов бегала по багажному отсеку самолета. Экипажу пришлось просить помощи у хозяйки, чтобы безопасно вызволить пса. Об этом 360.ru рассказала владелица животного Софья.
Девушка, ее сын и пес Дайчи летели из Москвы в Читу. Пассажиры — в салоне, питомец — в багажном отсеке. После приземления пилот попросил Софью подойти к экипажу. Та сразу представила худшее, вспомнив историю 2022 года о собаке, умершей в багажном отсеке от переохлаждения.
«И вот когда меня по громкой связи попросили подойти к кабине пилота, я в секунду вспомнила, как пилот озвучивал, что мы летим на высоте 10 тысяч метров и за бортом -57 градусов… и этот случай про собаку», — рассказала девушка.
Она переживала, что ее питомец тоже мог умереть или подраться с другими животными. Однако сотрудники успокоили Софью: пес более чем живой, к тому же, он летел один.
«Он бегает по багажному отсеку, что нам с ним делать? Мы незнаем, съест он нас или нет», — сказал работник.
Девушка уточнила, что на улице было очень холодно, пойти к багажному отсеку с ребенком не разрешили.
На улице дубак, из-за самолета не слышно ничего, все друг другу орут, а эта довольная рожа по самолету бегает.
Софья
пассажирка
Сына Софьи забрал один сотрудников, чтобы передать встречающим, а сама девушка в сопровождении полиции отправилась к багажному отсеку.
«Я стою у самолета возле багажного отсека с полицией и думаю: мне-то что делать? Пес выпрыгнет и побежит куда глаза глядят, или мне придется залезть в багажный отсек? Открыли, вижу сетку. Беру его за ошейник. <…> Дальше меня спрашивают, есть ли намордник. Нет, конечно, откуда он у меня? Я же в боксе его отдавала. Работник: „Ладно, пошли так“. И мы шли пешком как по полю на прогулке, а за нами сзади ехал автобус. Вот такая вот вышла прогулка по взлетной полосе», — рассказала Софья.
Ранее похожая история произошла в петербургском аэропорту Пулково. Джек-рассел-терьер по кличке Малыш смог открыть переноску и сбежать.