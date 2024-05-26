Сегодня 19:43 Как подготовить животное к авиаперелету. Советы ветеринара и зоопсихолога Зоопсихолог Малиновский объяснил правила подготовки к полету с животным 0 2 0 Эксклюзив

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Мертвого мопса обнаружили в самолете в аэропорту Шереметьево. Воздушное судно прибыло из Якутска. Точная причина смерти пса неизвестна. В Россельхознадзоре после этого напомнили о рисках эмоциональной нагрузки и серьезных проблем со здоровьем при перелете, особенно для некоторых пород собак. Перевозка в авиатранспорте — действительно большой стресс для животных. Как подготовиться к путешествию с питомцем — в материале 360.ru.

Подготовка к полету с животным Прежде чем перевозить на самолете собаку или кошку, нужно понять, какие условия создают для животных во время перелета, потому что у авиакомпаний действуют разные правила, обратил внимание зоопсихолог Александр Малиновский. «Где-то очень аккуратно к животным относятся, где-то более пренебрежительно, поэтому очень важно тщательно изучить вопрос, какой компанией лететь, какие там подходы. Потому что может быть вариант, что питомец летит в салоне, а может быть вариант с багажным отделением. Нужна аналитическая работа, которая позволит снизить риски», — подчеркнул собеседник 360.ru. При наличии альтернативы самолету, по мнению Малиновского, лучше сделать выбор в пользу другого транспорта, например, поезда или передвижения на автомобиле.

Фото: РИА «Новости»

Полет на самолете действительно самый рискованный, согласился ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков. Также специалист рекомендовал обязательно уточнять, какие условия создаются в багажном отсеке для животных, если взять питомца с собой в салон нельзя. Приучение к переноске перед поездкой Отдельное внимание нужно уделить выбору переноски, чтобы она подходила под установленные стандарты, и в аэропорту потом не возникло никаких проблем и стрессовых ситуаций. Малиновский отметил, что с переноской питомца лучше начать знакомить заранее, чтобы ее пространство и пребывание в ней было для животного уже знакомым.

Фото: РИА «Новости»

«Не все владельцы приучают собаку предварительно долго, по несколько часов находиться в боксе. В итоге некоторые могут очутиться в нем впервые, и вот их уже загружают в самолет, а там замкнутое незнакомое пространство, странные звуки, посторонние люди. Собаке страшно, это стресс, а он ведет к снижению иммунитета, учащенному сердцебиению, а если это собаки типа мопса, то у них в принципе проблемы с сердцем могут быть, им тяжело переносить такие вещи», — подчеркнул зоопсихолог. Приучать к длительному нахождению в переноске следует постепенно. Начинать можно буквально с пары минут, постепенно увеличивая время пребывания в ней. Так животное начинает осознавать, что каждый раз, попадая в этот бокс, она обязательно выйдет из него целой и невредимой.

Фото: РИА «Новости»

«Мы таким образом показываем питомцу, что повода для беспокойства нет, и все всегда заканчивается хорошо, нам можно полностью доверять, ведь что ситуация не тупиковая. А если мы животное к таким ситуациям не готовили, у него может быть сильное потрясение», — предупредил эксперт. При приучении к переноске кошек можно ставить их в любимое место питомца для сна, рекомендовала в своем блоге зоопсихолог Марина Жеребилова. Внутри нужно оставлять игрушку или лакомство, чтобы кошка начала хотя бы заходить внутрь. Если животное привыкнет к переноске и даже начнет в ней спать, подстилку следует использовать в полете. Знакомые вещи в переноске — подстилка или игрушка — помогут снизить волнение, добавил Шеляков. По словам врача, животные в силу своей эмпатичности могут начинать переживать практически как дети. Об этом нужно помнить и предпринять усилия, чтобы в незнакомой некомфортной обстановке рядом было что-то знакомое и приятное.

Фото: РИА «Новости»

«В любом случае эмоциональная нагрузка повышается при большем объеме незнакомых предметов. Поэтому мы должны стараться максимально снизить это. Если говорить о переноске — она должна быть просторной. Дело в том, что мопсов и собак других брахицефальных пород может тошнить, а в стесненных условиях они могут даже захлебываться», — указал Шеляков. Приучение животного к шуму перед полетом За неделю до вылета стоит включать питомцам звуки авиационных двигателей или шум аэропорта с голосовыми объявлениями, рекомендовала Жеребилова. Прибавлять звук нужно постепенно, а в момент шума давать лакомство, чтобы сформировать положительную связь с раздражителями. Перед полетом животное обязательно нужно показать ветеринарному врачу, подчеркнули специалисты. Делать самостоятельные выводы о его самочувствии — плохая идея. Ветеринар сможет профессионально оценить состояние и дать ответ, противопоказан питомцу перелет на самолете или нет. «Потому что стресс, перепады давления и перепады температуры — все это может повлечь ухудшение состояния. И в каких-то случаях это может, к сожалению, привести и к летальному исходу», — предупредил Малиновский.

Седативные для животного перед полетом Использовать седативные препараты перед дорогой тоже лучше только по рекомендации эксперта. При этом желательно предварительно испытать их действие в спокойной обстановке, а не давать первый раз прямо перед дорогой. «Седативные могут давать подташнивание, усиливать эти позывы, а чувствительность у всех разная. Желательно, конечно, изучить препарат, дозировку, это все согласовывается с ветеринарным врачом. Нужно исходить из того, чтобы не навредить», — подчеркнул Шеляков.

Фото: РИА «Новости»

По мнению Жеребиловой, давать успокоительные лучше всего за 10-14 дней. Все они имеют накопительные эффект, пояснила специалист. Есть седативные препараты экспресс-типа, но их тоже лучше давать не прямо перед самолетом, а за пару часов до возможной стрессовой нагрузки, отметил Шеляков, ведь впереди еще будет расставание в аэропорту и путь на борт. «Важно и самим не волноваться. И сейчас мы снова говорим об эмпатии. Животные считывают наше состояние. Нужно быть самим спокойным и заряжать этим своим питомцем», — посоветовал он.

Фото: РИА «Новости»

Как перевозить животное на самолете Билеты на самолет для питомца лучше купить как можно раньше, а также связаться с авиакомпанией, чтобы согласовать его провоз. При этом владельцев мопсов или бульдогов (и других брахицефальных пород) на борт пустят не все перевозчики. Важно учитывать этот фактор. При полете в салоне переноску нужно будет положить под сидение спереди. Уже после взлета, если соседи по креслу не будут против, ее можно будет поставить на колени. Только доставать животное все равно нельзя. Это обусловлено правилами безопасности — например, если самолет попадет в зону турбулентности, собака или кошка могут вырваться, ловить их будет сложно.

Фото: РИА «Новости»

Есть вариант выкупить место рядом. Для питомца такой вариант будет спокойнее и комфортнее. Если кресло не выкуплено, поставить на него переноску не разрешат. У питомца обязательно должен быть ветеринарный паспорт, где указаны сведения о владельце, чипировании, данные о прививках от бешенства, обработке от паразитов и осмотрах у ветврача. Прививку от бешенства следует сделать минимум за 21 день до поездки. Переноска Для салона самолета может подойти переноска из ткани, важно, чтобы она поместилась под впереди стоящее кресло. При выборе обратите внимание, чтобы у нее была вентиляция хотя бы с двух сторон. При перевозке в багаже переноска должна быть пластиковой. В ней животное должно иметь возможность свободно дышать, нормально вставать, лежать в привычной позе, поворачиваться. Вентиляционные решетки при этом не должны быть такой ширины, чтобы собака или кот могли легко просунуть морду, лапу или хвост. Особое внимание креплениям — лучше, если они будут на болтах.