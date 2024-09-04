Летевший из Индии в Британию Boeing-787 экстренно приземлился в Шереметьеве

Шереметьево: летевший из Индии в Британию Boeing экстренно сел в Москве

Самолет Boeing-787, летевший из Индии в Великобританию, запросил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в Telegram-канале .

«Сегодня 4 сентября 2024 года службы аэропорта Шереметьево приняли на запасной аэродром борт авиакомпании Air India Boeing-787-800 Dreamliner, следовавший по маршруту „Дели-Бирмингем“», — отметили в сообщении.

Экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку из-за технических неполадок. На борту находятся 258 пассажиров.

Похожая ситуация случилась в июле. Летевший из Индии в США Boeing аварийно сел в Красноярске. У борта сработал датчик загорания в грузовом отсеке. Внутри самолета находились 243 пассажира.

Ранее летевший из Москвы в Сочи пассажирский Airbus подал сигнал бедствия в небе над Кисловодском. Воздушный транспорт поменял курс и сделал срочную посадку в Минеральных Водах.