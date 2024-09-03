Самолет подал сигнал бедствия над Кисловодском

«Интерфакс»: летевший из Москвы в Сочи Airbus экстренно сел в Минеральных Водах

Фото: Freepik

Летевший из Москвы в Сочи пассажирский Airbus, который подал бедственный сигнал в небе над Кисловодском, поменял курс и экстренно приземлился в Минеральных водах. Об этом сообщил источник «Интерфакса».

Журналисты отметили, что командир самолета запросил экстренную посадку в аэропорту Минеральных вод.

Ранее, 31 августа, самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Северной Осетии. Он вылетел из аэродрома ДОСААФ и жестко приземлился в Пригородном районе республики. На борту были 10 парашютистов и двое несовершеннолетних пассажиров.

За несколько дней до этого 20 самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за урагана. Экипажи воздушных судов ушли на запасные аэродромы.

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