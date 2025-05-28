«Лет 10 так развлекаемся». Пытавшийся отравить животных в Московском зоопарке оказался буйным соседом

Мужчина, который пытался отравить животных в Московском зоопарке, уже несколько лет терроризирует окружающих и становится особенно буйным в период обострений. Об этом 360.ru рассказала его соседка.

«С топором пытался перелезть с балкона на балкон на 12 этаже, остекление выломать. Полиция и прокуратура, как обычно, сказали: „Ну ничего ж не случилось в итоге, чего вы нас опять беспокоите“», — пожаловалась женщина.

По ее словам, мужчина ведет себя откровенно неадекватно в периоды, когда, вероятно, происходят обострения. Соседка отравителя добавила, что круг общения у него соответствующий.

«Лет 10 так развлекаемся. <…> Нам любая огласка в помощь. Потому что ничего не двигается с мертвой точки. Набуянит, отлежит в психушке недолго и опять домой, до следующего обострения», — заключила собеседница 360.ru.

Житель столицы пытался отравить рысей и леопарда — разбросал рядом с вольерами неизвестные таблетки. Предположительно, экстракт валерианы. Неадеквата задержали. На допросе он заявил, что таким образом хотел «привести животных в чувство».