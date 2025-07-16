Легковушка сгорела дотла на шоссе в Москве

Утром в среду на дороге в Москве загорелся легкой автомобиль. В распоряжении 360.ru появились кадры с места происшествия.
ЧП произошло на съезде со Звенигородского на Хорошевское шоссе. Причина пожара неизвестны, информация о пострадавших пока не поступала. На месте работают экстренные службы и тушат возгорание.
Ранее в Талдомском городском округе Московской области два автомобиля полностью сгорели после ДТП. Тогда в результате аварии погибли два человека.
Также восемь машин загорелись на парковке на Бескудниковском бульваре в Москве. На место прибыли спасатели, в результате ЧП никто не пострадал.
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