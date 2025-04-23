Две машины сгорели дотла после ДТП в Подмосковье. Есть жертвы

Два человека погибли в крупном ДТП на трассе Москва — Дмитров — Дубна

Крупное ДТП с погибшими произошло утром 23 апреля в Талдомском городском округе. Фото сгоревших после столкновения легковушек опубликовали в Telegram-канале подмосковного главка МВД.

Машины столкнулись около 06:45 на 97-м километре трассы Москва — Дмитров — Дубна.

«В результате ДТП два человека погибли, один госпитализирован», — уточнили в пресс-службе.

Подробностей о жертвах аварии в ведомстве не привели.

Сейчас на месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, устанавливая все обстоятельства и причины аварии.

«По итогам проверки примут решение в порядке, предусмотренном законодательством», — заключили в полиции.