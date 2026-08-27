Легковушка перевернулась в ДТП с мотоциклом на западе Москвы

На Кутузовском проспекте в Москве легковушка столкнулась с мотоциклом

Утром в четверг, 27 августа, авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошла в Москве. Об этом РИА «Новости» сообщили в главке МВД по столице.

ЧП случилось на Кутузовском проспекте, в результате столкновения никто не пострадал.

Легковой автомобиль после аварии перевернулся набок. На месте работают экстренные службы, информация о причинах аварии выясняется.

Днем ранее в деревне Пыхтино в Новой Москве произошла смертельная авария, погибли два человека. Столкновение автомобилей случилось на автозаправке на Боровском шоссе.

До этого на Кольцевой дороге Санкт-Петербурга столкнулись автобус и грузовик, пострадали пять человек.