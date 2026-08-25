Столкновение двух машин привело к гибели двух человек в Новой Москве
Источник 360.ru: два человека погибли в ДТП на заправке в Новой Москве
Авария с двумя автомобилями в районе деревне Пыхтино на территории Новой Москвы привела к гибели двух человек. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
В ведомстве уточнили, что в обстоятельствах аварии сейчас разбираются прибывшие на место дорожные инспекторы и сотрудники следственно-оперативной группы.
По данным источника 360.ru в экстренных службах столицы, столкновение машин произошло на автозаправке. По словам собеседника, один погибший находился внутри одного из автомобилей, второй лежал рядом.
В пресс-службе столичного Департамента транспорта уточнили, что смертельное столкновение машин произошло на Боровском шоссе, на участке, ведущем в сторону области.
Вечером во вторник, 25 августа, на Кольцевой дороге Санкт-Петербурга столкнулись автобус и грузовик. По данным городского главка МЧС, травмы различной степени тяжести получили пять человек.