Легковушка не выдержала жары и загорелась в Мытищах

Легковушка вспыхнула на жаре в Мытищах. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

ЧП произошло возле ЖК «Императорские Мытищи». На записи видно, что стоящая на проезжей части машина сначала задымилась, а затем загорелась.

Огромные языки пламени охватили авто. За считанные минуты оно буквально выгорело дотла. Подробности происшествия неизвестны. Информация о пострадавших не поступала.

В начале июля восемь автомобилей загорелись на парковке на севере Москвы, пламя распространилось на площади 40 квадратных метров. На место прибыли спасатели, в результате ЧП никто не пострадал. Очевидцы рассказали, что слышали несколько взрывов. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание.