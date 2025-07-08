Жители дома у парковки в Москве, где сгорели 8 машин, слышали хлопки

Жительница дома на севере Москвы, около которого находится парковка, где сгорели восемь автомобилей, услышала хлопки во время ЧП. Об этом она рассказала в беседе с 360.ru.

«Вышла на балкон, вешала белье, все было нормально. Буквально минут через пять с кухни услышала хлопки. Один сначала был, потом второй хлопок», — рассказала она.

Как сообщила РИА «Новости» пресс-служба столичного главка МВД России, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки в одной из машин.

«Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, пострадавших нет», — заявили в ведомстве.

В результате ЧП пострадали восемь автомобилей. Пожар начался, когда водитель одной из них завел транспорт. На место оперативно вызвали спасателей. Огонь распространился на площади 40 квадратных метров.