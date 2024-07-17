Легковушка и тягач устроили смертельное ДТП в Воронежской области

МВД: 2 человека погибли в ДТП с тягачом в Воронежской области

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Хохольском районе Воронежской области на 25-м километре трассы Воронеж — Луганск. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с седельным тягачом Mercedes.

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли, еще одного пассажира госпитализировали с травмами. Их личности еще предстоит установить.

На видео, опубликованном полицией, видно, что грузовик полностью выгорел, однако его водитель не пострадал.

Ранее в Ленинградской области четыре человека, включая двоих детей, погибли при столкновении автомобиля с электропоездом «Ласточка».