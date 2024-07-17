Четыре человека, в том числе дети, погибли в ДТП с «Ласточкой» и легковушкой в Ленобласти

Главное управление МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: Главное управление МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

СК завел уголовное дело после гибели 4 человек в ДТП с «Ласточкой» в Ленобласти

Поезд «Ласточка» столкнулся с легковым автомобилем на переезде на перегоне Строганово — Мшинская в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Авария произошла на регулируемом железнодорожном переезде 84-го километра перегона. По данным ведомства, машинист применил экстренное торможение, но не сумел избежать столкновения. Движение поездов на этом участке приостановили.

Ленинград-Финляндский транспортный прокурор Алексей Оптовкин выехал на место происшествия.

В пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что жертвами ДТП стали четыре человека. Двое погибших — дети.