Четыре человека, в том числе дети, погибли в ДТП с «Ласточкой» и легковушкой в Ленобласти

СК завел уголовное дело после гибели 4 человек в ДТП с «Ласточкой» в Ленобласти

Фото: Главное управление МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Поезд «Ласточка» столкнулся с легковым автомобилем на переезде на перегоне Строганово — Мшинская в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Авария произошла на регулируемом железнодорожном переезде 84-го километра перегона. По данным ведомства, машинист применил экстренное торможение, но не сумел избежать столкновения. Движение поездов на этом участке приостановили.

Ленинград-Финляндский транспортный прокурор Алексей Оптовкин выехал на место происшествия.

В пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что жертвами ДТП стали четыре человека. Двое погибших — дети.

Фото: Главное управление МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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Фото: Главное управление МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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Фото: Главное управление МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации железнодорожного транспорта. По его информации, все погибшие в столкновении были пассажирами автомобиля. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Подмосковье на станции Красково женщину зажало между поездом и платформой. Она погибла на месте от полученных травм.

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