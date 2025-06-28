Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье, погибли четыре человека

Shot: самолет разбился недалеко от Коломны, погибли четыре человека

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет. По предварительным данным, погибли четыре человека, сообщил Telegram-канал Shot .

ЧП произошло в районе деревни Паново недалеко от Коломны. Самолет вспыхнул сразу после крушения. На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о происшествии уточняется.

Следователи выехали на место крушения легкомоторного самолета в Московской области, сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России. Следователи и криминалисты проводят осмотр места крушения. Они выясняют все причины произошедшего.