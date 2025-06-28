Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье, погибли четыре человека

Shot: самолет разбился недалеко от Коломны, погибли четыре человека

Фото: 360.ru

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет. По предварительным данным, погибли четыре человека, сообщил Telegram-канал Shot.

ЧП произошло в районе деревни Паново недалеко от Коломны. Самолет вспыхнул сразу после крушения. На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о происшествии уточняется.

Следователи выехали на место крушения легкомоторного самолета в Московской области, сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России. Следователи и криминалисты проводят осмотр места крушения. Они выясняют все причины произошедшего.

Фото: 360.ru

Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение в Приморском крае на аэродроме Новонежино. Пилот погиб. По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

Всего за одни сутки, 27 июня, в нескольких российских регионах власти зафиксировали три происшествия с воздушными судами.

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