Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье, погибли четыре человека

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет. По предварительным данным, погибли четыре человека, сообщил Telegram-канал Shot.
ЧП произошло в районе деревни Паново недалеко от Коломны. Самолет вспыхнул сразу после крушения. На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о происшествии уточняется.
Следователи выехали на место крушения легкомоторного самолета в Московской области, сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России. Следователи и криминалисты проводят осмотр места крушения. Они выясняют все причины произошедшего.
Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение в Приморском крае на аэродроме Новонежино. Пилот погиб. По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.
Всего за одни сутки, 27 июня, в нескольких российских регионах власти зафиксировали три происшествия с воздушными судами.
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