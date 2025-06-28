Легкомоторный самолет разбился в Приморье. Один человек погиб
СК: один человек погиб при крушении самолета в Приморье
На аэродроме Новонежино в Приморском крае произошло крушение легкомоторного самолета. Мужчина, управлявший воздушным судном, погиб, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК.
По факту случившегося завели уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека.
Дальневосточная прокуратура организовала проверку. По данным ведомства, крушение произошло в 09:45 по местному времени. Самолетом ЗЛИН-142 управлял мужчина 1969 года рождения.
«Иные лица на борту отсутствовали. По предварительной информации, собственник данного летательного аппарата передал его погибшему для отработки навыков пилотирования», — уточнили в прокуратуре.
Всего за прошедшие сутки в нескольких регионах России власти зафиксировали три происшествия с воздушными судами.