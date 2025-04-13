Легкомоторный самолет разбился в Нью-Йорке

Легкомоторный самолет разбился в поле недалеко от города Копейк, штат Нью-Йорк. Об этом сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США ( FAA ).

«Mitsubishi MU-2B разбился в поле недалеко от Копейка, Нью-Йорк. На борту находились шесть человек», — уточнили в управлении.

Самолет направлялся в аэропорт округа Колумбия в Гудзоне. FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование.

Это не первая авиакатастрофа за последнюю неделю. До этого в штате Флорида разбился самолет Cessna 310, на борту которого находились три человека. Все погибли.

Ранее вертолет рухнул в реку Гудзон возле города Джерси-Сити, граничащего с Нью-Йорком. На его борту находились пилот, глава испанского филиала Siemens Агустин Эскобар, его супруга и трое детей. Никто не выжил.