Легкомоторный самолет разбился во Флориде

Daily Mail: три человека погибли после падения самолета во Флориде

Легкомоторный самолет разбился в Бока-Ратон, штат Флорида. На его борту летели три человека, сообщило издание Daily Mail.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, самолет Cessna 310R направлялся в международный аэропорт Таллахасси. Воздушное судно находилось в воздухе чуть меньше 20 минут, прежде чем разбиться.

Лейтенант пожарно-спасательной службы Карл Ричардс сообщил, что после падения самолет задел легковой автомобиль и рухнул на железнодорожные пути. Сразу же вспыхнул сильный пожар. Все находившиеся на борту люди погибли. Пожарные оперативно потушили возгорание.

Накануне возле города Джерси-Сити потерпел крушение экскурсионный вертолет, на котором летел глава испанского филиала Siemens Агустин Эскобар. Вместе с ним были супруга и трое детей. Все они погибли. Причина авиакатастрофы устанавливается.