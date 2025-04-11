Стали известны подробности крушения вертолета с топ-менеджером Siemens в США

Telegraph: упавший в Гудзон вертолет возвращался на базу для дозаправки

Вертолет с главой испанского филиала Siemens Агустином Эскобаром, упавший накануне в Гудзон, возвращался на базу для дозаправки. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на владельца судна.

По его словам, в какой-то момент пилот сообщил, что у него заканчивается топливо, но до базы оставалось всего три минуты.

Авиакатастрофа произошла 10 апреля в 15:15 по местному времени (22:15 по московскому) возле города Джерси-Сити, граничащего с Нью-Йорком. На борту находились пилот и пятеро пассажиров — сам Эскобар, его жена и трое детей. Все они погибли.

Очевидец происшествия рассказал, что перед падением у вертолета оторвался пропеллер. Точную причину крушения еще предстоит установить.

Соболезнования близким погибших выразил президент Дональд Трамп. Он поручил министру транспорта Шону Даффи расследовать катастрофу.