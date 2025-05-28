Легкомоторный самолет потерпел крушение в Кронштадте

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку рядом с аэродромом «Бычье поле» в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщили «Известия».
Воздушное судно рухнуло прямо в воду в районе острова Котлин в Кронштадте. Предварительной причиной крушения борта стал отказ двигателя. В момент ЧП внутри самолета находились два человека-члена экипажа. Никто из них не пострадал.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов осматривают место происшествия и устанавливают все причины аварии. В пресс-службе Западного МСУТ СК России сообщили о начали доследственной проверки.
На прошлой неделе авиакатастрофа произошла недалеко от поселка Нарышкино в Орловской области. Военный вертолет Ми-8 потерпел крушение. Экипаж пожертвовал жизнями, чтобы увести падающую машину от жилых домов. Причиной аварии назвали техническую неисправность воздушного судна.
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