Экипаж разбившегося в Орловской области вертолета пожертвовал собой

Экипаж военного вертолета Ми-8, который потерпел крушение в Орловской области, пожертвовал жизнями, чтобы увести падающую машину от жилых домов. На это в Telegram-канале указал губернатор региона Андрей Клычков.

«Экипаж ценой собственных жизней увел падающий вертолет от жилых домов. Их героизм не будет забыт», — написал он.

Глава региона отметил, что жители Урицкого района, где разбился вертолет, не пострадали. На месте аварии разрушений нет, как и каких-либо угроз. Оперативный штаб продолжает работу по устранению последствий крушения.

Авиакатастрофа произошла 23 мая недалеко от поселка Нарышкино. Экипаж вертолета Ми-8 погиб. Причиной крушения назвали техническую неисправность воздушного судна.

Клычков призвал местных жителей не выкладывать в соцсети фото и видео с места аварии, чтобы ими не воспользовался противник.