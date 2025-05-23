Вертолет упал в Орловской области

Вертолет потерпел крушение недалеко от поселка Нарышкино в Орловской области. Об этом сообщил 360.ru очевидец.

«Я стоял около Второй школы и вижу: вертолет летит. Думаю: круто! Потом вижу: заворачивает и падает. Слышу: бабах!» — рассказал он.

Мужчина добавил, что слышал со стороны места падения 15-20 взрывов.

ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу Урицкого района сообщил, что люди на земле при крушении не пострадали. На место выехали пожарные. Кому принадлежал вертолет и сколько человек было на борту, пока неизвестно.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram-канале призвал не публиковать в соцсетях фото и видео, которыми может воспользоваться противник.

«Этим вы способствуете панике и помогаете врагу. В первую очередь — это ваша личная безопасность!» — подчеркнул глава региона.