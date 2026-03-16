Ледяная глыба рухнула на женщин с детской коляской и собакой на Урале

В Нижней Туре ледяная глыба рухнула на двух местных жительниц с коляской и собаку. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На записи видно, что женщина с разбитой головой лежит на снегу возле подъезда. Рядом ее питомец весь в крови. Ребенок чудом остался невредим. Как уточнил источник 360.ru, ранее управляющая компания отчиталась о чистке снега на крыше этого дома. При этом местные жители постоянно жаловались на УК.

Пострадавшая Виктория рассказала, что она вышла на прогулку с девятимесячной дочерью и собакой. После они встретились с бабушкой и пошли все вместе домой.

«Около дома мы очень быстро шли, так как боялись, что может упасть глыба льда, но так и не успели добежать до подъезда. Я слышу треск с крыши, даже не успеваю ничего сделать. Очнулась через несколько секунд, ребенок кричит — я к ней быстрей. Она не пострадала, каким образом, все еще не поняла, коляску напополам сломало. Потом быстрей на бабушку смотрю, а она лежит на спине, и у нее идет кровь из головы», — сообщила она.

Затем Виктория увидела своего пса в луже крови. Сначала подумала, что он мертв, но тот выжил.

«Бабушка сейчас в реанимации с ушибом головы. Собака в ветеринарной клинике под присмотром. Я отделалась ушибами. С дочкой все хорошо», — заключила пострадавшая.

Прокуратура в Нижней Туре начала проверку после того, как две местные жительницы получили травмы из-за схода снега и льда с крыши жилого дома.

Ранее спасатели предупредили: если при движении по тротуару слышен подозрительный шум сверху, нельзя останавливаться и поднимать голову. Лучше всего быстро прижаться к стене, в таком случае козырек крыши послужит укрытием.