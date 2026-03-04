Спасатели Подмосковья напомнили, как избежать опасности при сходе снега с крыш

С наступлением весны в регионе устанавливается теплая погода, однако перепады температуры создают на крышах зданий смертельно опасные наледи и снежные козырьки. Огромные ледяные глыбы и спрессованные массы снега могут обрушиться вниз на прохожих в любой момент. Поэтому необходимо соблюдать осторожность.

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако рассказал, что весной снег на крышах становится тяжелым и рыхлым, он может внезапно рухнуть вниз и представлять серьезную угрозу для людей и транспорта.

«Находясь на улице, гражданам нужно обязательно проявлять осторожность, внимательно смотреть по сторонам и не подходить близко к стенам строений», — пояснил Анатолий Плевако. Приближаясь к зданиям, следует обращать внимание на скопление наледей и снежных шапок на крышах и обходить места возможного их обрушения. Выходя из зданий, рекомендуется быстро отходить на безопасное расстояние (не менее пяти метров), а перемещаясь по тротуару мимо строений, — убедиться в отсутствии угрозы падения ледяных образований.

Если во время движения по тротуару слышен подозрительный шум сверху, нельзя останавливаться и поднимать голову. Лучше всего быстро прижаться к стене, в таком случае козырек крыши послужит укрытием. Удар такой массы может привести к тяжелым последствиям. Важно не позволять детям находиться в таких местах и напоминать им о снежной опасности. Также не рекомендуется парковать автомобили вблизи зданий с ледяными наростами на крышах.