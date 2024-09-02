Shot: после стрельбы на Патриарших автомобиль Lamborghini объявили в розыск

Иномарку Lamborghini Urus объявили в розыск после стрельбы на Патриарших прудах. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Правоохранители задержали стрелка, им оказался 33-летней уроженец Баку. Сейчас он зарегистрирован в Ленинском городском округе. При обыске у мужчины нашли два травматических пистолета.

Накануне задержанный отдыхал со знакомыми на веранде ресторана «Аист» на Патриарших прудах. Мужчина поругался с гостями заведения, после чего открыл стрельбу из травмата. Другие участники конфликта скрылись на Lamborghini. Информации о пострадавших не поступало, сообщил RT.

Столичная прокуратура опубликовала кадры с места стрельбы. Ведомство взяло на контроль выяснение всех обстоятельств конфликта.

Ранее иностранцы устроили массовую драку в Раменском. Местные жители неоднократно жаловались в администрацию на поведение мигрантов, заявили следователи.