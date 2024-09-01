Бастрыкин вмешался в дело о драке мигрантов в Раменском

СКР: после массовой драки мигрантов в Раменском возбудили уголовное дело

В Раменском городском округе правоохранители возбудили уголовное дело из-за массовой драки мигрантов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании, сообщила пресс-служба СКР.

Жители Раменского, по информации Следкома, неоднократно жаловались в местную администрацию и полицию на поведение приезжих, но никаких мер по их обращениям не приняли.

После того, как мигранты устроили массовую драку, следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву подготовить доклад о расследовании дела. Центральный аппарат Следкома взял это дело на контроль.

Еще одно уголовное дело, связанное с иностранцами, возбудили в Люберцах. Мигрант отказался расплачиваться за поездку на такси и разбил водителю губу.