Лайнер Санкт-Петербург — Астрахань экстренно сел во Внукове из-за пассажирки с инфарктом
Источник 360.ru: борт из Петербурга с пережившей инфаркт женщиной сел во Внукове
Самолет авиакомпании «Победа», направлявшийся из Петербурга в Астрахань, экстренно сел во Внукове. Об этом сообщил источник 360.ru.
На борту была пассажирка, у которой во время полета произошел инфаркт.
«Предварительно, у пассажирки инфаркт. Медики проводят реанимационные мероприятия», — рассказал собеседник 360.ru.
Всего на борту находились 180 пассажиров. Лайнер приземлился на запасном аэродроме примерно в 11:40.
Ранее один из пассажиров, летевших из Москвы в Магас, потерял сознание в самолете. Из-за ухудшения самочувствия мужчины лайнер «Победы» сел в Волгограде.
Во время полета экипаж пытался реанимировать пассажира, но тот скончался еще до посадки. Прибывшие на борт медики констатировали смерть. Авиакомпания «Победа» выразила соболезнования в связи со случившимся. Точную причину смерти представители перевозчика не озвучили.