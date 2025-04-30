Источник 360.ru: борт из Петербурга с пережившей инфаркт женщиной сел во Внукове

Самолет авиакомпании «Победа», направлявшийся из Петербурга в Астрахань, экстренно сел во Внукове. Об этом сообщил источник 360.ru.

На борту была пассажирка, у которой во время полета произошел инфаркт.

«Предварительно, у пассажирки инфаркт. Медики проводят реанимационные мероприятия», — рассказал собеседник 360.ru.

Всего на борту находились 180 пассажиров. Лайнер приземлился на запасном аэродроме примерно в 11:40.

Ранее один из пассажиров, летевших из Москвы в Магас, потерял сознание в самолете. Из-за ухудшения самочувствия мужчины лайнер «Победы» сел в Волгограде.

Во время полета экипаж пытался реанимировать пассажира, но тот скончался еще до посадки. Прибывшие на борт медики констатировали смерть. Авиакомпания «Победа» выразила соболезнования в связи со случившимся. Точную причину смерти представители перевозчика не озвучили.