Водитель Audi сгорел заживо в результате ДТП на трассе «Кола»

Один человек погиб от огня после ДТП в Волховском районе Ленинградской области. Авария произшла на 104-м километре трассы «Кола». Об этом сайту Neva.Today сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По предварительным данным, в понедельник, 9 февраля, около 17:45, 50-летний водитель автомобиля Audi 80 попытался выполнить обгон и потерял контроль над машиной. В результате произошло столкновение с автомобилем Chery Tiggo, за рулем которого находился 51-летний мужчина.

После аварии автомобиль Audi 80 загорелся. Водитель, находившийся внутри, получил ожоги и погиб на месте происшествия. Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося.