Ребенок пострадал при пожаре на юго-востоке Москвы

Источник 360: квартира загорелась во многоэтажке в Капотне, пострадал ребенок

Квартира загорелась в многоэтажном доме на юго-востоке Москвы в субботу, 23 ноября. При пожаре пострадал ребенок, сообщил 360.ru источник.

Огонь вспыхнул в доме № 15 в третьем квартале в Капотне. Пожар охватил квартиру на 10-м этаже 12-этажного дома. Хозяева вышли из многоэтажки до прибытия экстренных служб, которые эвакуировали еще 15 человек, в том числе пострадавшего ребенка.

Спасатели ликвидировали открытое горение на 20 квадратных метрах, пламя полыхало в коридоре, комнате и частично распространилось на приквартирный холл. Причина возгорания выясняется.

Ребенка доставили в Филатовскую больницу в Москве, его состояние неизвестно.

Ранее один человек погиб при пожаре в многоэтажке на Ленинском проспекте столицы.