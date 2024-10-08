Квадробера отказались вакцинировать в ветклинике в Серпухове

Ребенка-квадробера, которого мать привела в ветклинику в Серпухове, отказались чипировать и прививать от бешенства. Об этом сообщило издание Regions .

На 12-летней девочке были маска кота и шерстяной хвост, прикрепленный к джинсам. Администратор клиники сначала подумала, что мать хочет таким образом воспитать ребенка, но та, получив отказ, начала скандал. Девочка в это время ползала на четвереньках и громко мяукала.

Женщина и ее дочь покинули клинику только после угрозы вызвать полицию.

Ранее на российских маркетплейсах появился сухой корм для квадроберов. В его состав входят какао, сахар, сухое молоко и кокосовое масло.

При этом семейный психолог Олеся Покусаева заявила, что эта субкультура имеет много плюсов, но родителям перед началом игры следует обговорить с детьми ее правила.