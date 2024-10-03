Корм для квадроберов появился в российских маркетплейсах

Российские маркетплейсы начали продавать корм для квадроберов. В этом убедилась Lenta.ru.

В одном из объявлений стоимость сладкого корма в упаковке на 480 граммов составила 998 рублей. В составе — какао, сахар, сухое молоко и кокосовое масло.

В последнее время квадробинг стал популярен среди подростков. Это вид спорта, который превратился в субкультуру. Дети имитируют поведение животных, и порой ведут себя неадекватно: испражняются в лифтах и на лестничных площадках, лают на уроках и кусают одноклассников.

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложили ввести ответственность для родителей детей квадраберов, но парламентарий Яна Лантратова выступила против. Психолог Олеся Покусаева также назвала странным наказание для родителей.