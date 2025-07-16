Кур-несушек массово уничтожают в российских регионах

Два резонансных инцидента с массовым уничтожением кур-несушек произошли в российских регионах. Об этом сообщила газета «Известия» .

В Удмуртии на улицу выбросили более трех тысяч птиц. Местные СМИ сообщили, что неизвестные лица разгрузили фуру с курами в месте без ограждений и необходимой для их жизни инфраструктуры. После этого птицы разбежались, а спустя некоторое время стали погибать от голода.

На Новомышастовской птицефабрике в Краснодарском крае руководители предприятия из-за образовавшихся долгов и ареста активов по иску от комбикормового завода оставили без зерна не менее 150 тысяч кур. От голода несушки стали есть друг друга.

Представители ассоциации «Народный фермер» заявили, что многие предприниматели столкнулись со снижением рентабельности птицеводческого бизнеса. Это стало причиной того, что некоторым производителям приходится вынужденно сокращать поголовье кур.

«Часть производителей вынуждена принимать непростые решения и сокращать поголовье птиц. Работать в убыток в течение нескольких месяцев подряд невозможно, особенно если на предприятии нет запасов кормов на длительный срок», — пояснила заместитель председателя ассоциации в Чувашии Ксения Сумкова.

Ранее стало известно о начале строительства крупного животноводческого комплекса в Сергиевом Посаде, который станет самым большим в Европе.