Крупнейшую молочную ферму Европы построят в Сергиевом Посаде

Крупный животноводческий комплекс начали строить в Сергиевом Посаде . Там будут производить 216 тысяч тонн молока в год. Ферма станет самой большой в Европе, там создадут свыше тысяч рабочих мест, а вокруг построят агрогородок для сотрудников.

На ферме будет почти 40 тысяч особей коров. Это самый масштабный проект в своей отрасли не только для Подмосковья, но для всей Европы. Соглашение о строительстве подписали на ПМЭФ. В проект вложат порядка 40 миллионов рублей.

На ферме также будут выпускать концентрат белка, сухое молоко, жир и около 370 тысяч тонн кормов. Комплекс будет полностью автономным.

«Комплекс будет давать на проектной мощности порядка 200 тысяч тонн молока. Это хороший вклад в наши планы по объему производства молока, которые к 2030 году по стратегии развития агропромышленного комплекса должны составить 38,5 миллиона тонн», — сказала глава Минсельхоза России Оксана Лут.

Кадры для подмосковных ферм готовят начиная со школы. Специалисты встречаются с детьми и показывают, каким инновационным может быть сельское хозяйство. Сейчас в отрасли активно используют дроны, искусственный интеллект и виртуальную реальность.

Сотрудники предприятий работают в полноценном агрогородке, где создают жилье, возможности для досуга и спорта. Такую инфраструктуру создадут и на новой ферме в Сергиевом Посаде. Она будет рассчитана на 800 семей.

«Это будет не просто место для проживания. Это будут комфортабельные квартиры, коттеджные поселения», — сказала директор по корпоративным отношениям АПХ «Зеленая долина» Ольга Лодыгина.

Первый камень в основу комплекса заложили у села Окаемово. Первый этап строительства планируют завершить в 2027 году, последний — к 2030 году.