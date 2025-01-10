Кубанские волонтеры нашли почти 5,8 тысяч пострадавших от разлива мазута птиц

После разлива нефтепродуктов в Керченском проливе нашли почти 5,8 тысячи пострадавших птиц нашли в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщил оперштаб по Кубани .

По его данным, мониторинговые группы собирают и передают в специальные центры замученных птиц, которые попали в мазут. Ветеринары отмывают пернатых от опасных веществ и лечат. Когда птицы выздоравливают и могут жить на воле, их выпускают.

«В Анапе и Темрюкском районе обнаружили 5 794 пострадавших от мазута пернатых», — отметили в оперштабе.

Всего в центры реабилитации в Краснодарском и Ставропольском краях поступили 2 652 пострадавшие особи.

Ранее пятна мазута после крушения танкеров в Черном море достигли Крыма. Выбросы нефтепродуктов засекли в Форосе и Партените, а также в Судаке и Евпатории. В Севастополе вели режим чрезвычайной ситуации регионального значения. Губернатор Михаил Развожаев подтвердил, что загрязнения оперативно устраняют.