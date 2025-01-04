Режим ЧС ввели в Севастополе из-за выброшенного на побережье мазута

Разлившийся в Черном море мазут доплыл до побережья Севастополя. После обнаруженных на пляжах следов нефтепродуктов в городе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев .

Он подчеркнул, что загрязнение на береговой линии не носит массовый характер, но пятна мазута находят в разных местах и оперативно ликвидируют.

Развожаев пояснил, что на пляже «Звездный берег» нашли мазут на площади в 100 квадратных метров. Местные жители вместе со спасателями оперативно очистили территорию.

Теперь пятна мазута нашли на пляже «Голубая бухта», в акватории рядом с поселком Орловка и по береговой линии всего пляжа «Нахимовец» протяженностью около 760 метров.

«Сегодня в Севастополе объявлен режим ЧС регионального значения», — объявил Развожаев.

Губернатор добавил, что на заседании оперативного штаба назначил ответственных за расчистку каждой территории, поручил создать базу волонтеров, которые получили опыт по сбору нефтепродуктов в Краснодарском крае и Крыму, а также привлечь к работе всех желающих.

Развожаев подчеркнул, что за ситуацией на побережье города и в акватории следят Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Севприроднадзор.

В минувшую пятницу, 3 января, спасатели убрали пятно мазута, появившееся в Балаклавской бухте Севастополя. Кроме того, остатки нефтепродуктов обнаружили на пляже «Серебряный» в Балаклаве.