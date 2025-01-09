Пятна мазута зафиксировали у Фороса и Партенита

Выбросы нефтепродуктов зафиксировали в море у Фороса и Партенита в Крыму. Об этом РИА «Новости» заявил океанолог, кандидат физико-математических наук Сергей Станичный.

Он отметил, что пятна мазута дрейфуют на запад.

«Потенциально загрязнение может вновь произойти в Севастополе, потому что в районе Фороса наблюдаются сейчас определенные пятна нефтепродуктов», — подчеркнул Станичный.

Ранее выброс нефтепродуктов произошел на пляжах в Евпатории. Глава городской администрации Александр Юрьев подтвердил эту информацию и рассказал, что коммунальные службы сразу же начали расчищать загрязненный грунт. По его словам, ситуация с выбросами мазута сильно зависит от силы ветра и волнения моря. Юрьев добавил, что лично объехал все побережье, чтобы проконтролировать обстановку.

Также нефтепродукты нашли на береге в Судаке. Выброс зафиксировали на территории бухты Капсель, от мыса Француженка до парохода «Багратион».