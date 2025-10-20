«Кто-то достал молитвенник». Что происходило на борту Airbus A320 при посадке в Пулкове

Многие пассажиры самолета Airbus A320 сильно волновались при экстренной посадке борта в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом 360.ru рассказал один из летевших на рейсе.

«Сел в самолет и уснул, проснулся спустя полтора часа, смотрю: кружим над Петербургом. Поинтересовался у соседа, он говорит, что-то сломалось и возвращаемся обратно, четыре круга сделали. Бортпроводница объявила, что будем кружить еще полтора часа, чтобы выработать топливо», — сказал он.

Мужчина отметил, что пилоты трижды пытались посадить самолет на посадочную полосу, но каждый раз безуспешно. Тогда бортпроводницы объявили, что лайнеру предстоит аварийная посадка.

«Люди заволновались, сосед мой молитвенник достал, жена с ним вместе плакала. Нам показали, как правильно сесть. Но я вообще не волновался. Кто-то всхлипывал, роптал. Посадка прошла в итоге идеально. Жалею, что не снял момент. Даже и не понял, почему выехали в поле. Люди на борту стали обниматься, радоваться. Вышли через задний вход, приехали куча пожарных, скорая», — добавил пассажир.

ЧП с самолетом произошло накануне вечером. Airbus выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Баку и аварийно сел в Пулкове в связи с технической неисправностью, выкатившись за пределы ВВП.