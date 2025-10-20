Фото Airbus A320 после экстренной посадки в Пулкове появились в Сети

Северо-Западная транспортная прокуратура
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту аварийной посадки самолета Airbus A320 в аэропорту Пулково. Пресс-служба ведомства опубликовала кадры с воздушным судом.

ЧП с самолетом произошло накануне вечером. Airbus выполнял рейс из Петербурга в Баку и аварийно сел в Пулкове в связи с технической неисправностью.

«Борт благополучно приземлился, однако выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», — уточнили в ведомстве.

Известно, что у самолета возникли проблемы сразу после взлета. Из-за неполадки стойки шасси не удалось убрать. В результате экипажу пришлось кружить над Санкт-Петербургом в течение нескольких часов, чтобы израсходовать топливо перед посадкой.

