Крысы и муравьи. Производство пельменей проверили после смерти детей в Красноярском крае

На производстве пельменей, которые могли стать причиной гибели четверых детей в Красноярском крае, обнаружили крыс. Об этом сообщило ИА Regnum.

По словам источника агентства, сотрудники Роспотребнадзора также нашли муравьев и дрозофил. Они выяснили, что работники производства мыли емкости для мяса и теста раствором с повышенным содержанием хлора. Это могло испортить качество продукции.

В ходе проверки на потолке производственных помещений фабрики обнаружили следы жизнедеятельности грызунов, в том числе помет.

Многодетная семья в селе Красная Сопка Красноярского края отравилась после ужина 20 сентября. В больницу с тошнотой и рвотой двое взрослых и четверо детей обратились на следующий день.

В больнице скончались шестилетняя девочка и 13-летний мальчик. После стало известно о смерти девочек 11 и 12 лет. Предварительной причиной смерти назвали токсическое отравление. В ходе обыска в доме нашли антибиотик для крупного рогатого скота и неизвестный серый порошок.