Экстремальная жара в Москве побила рекорд 122-летней давности

Синоптик Тишковец: воздух в центре Москвы в субботу прогрелся до 36,1 градуса

В центре Москвы в субботу температура поднялась до 36,1 градуса. Это стало новым рекордом с 1903 года, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве побит рекорд 122-летней давности. На ВДНХ — плюс 34,6, в центре города — на Балчуге, плюс 36,1 градуса. Прежний рекорд 1903 года — плюс 34,5 градуса — пал», — рассказал Тишковец.

В столичном регионе уже неделю стоит аномальная жара. В автобусах воздух прогревается до +39 градусов. Городские службы работают в режиме повышенной готовности, аварийные бригады коммунальных предприятий дежурят круглосуточно. Как сообщили синоптики, жара начнет спадать в Москве на следующей неделе.

Экстремальная жара особенно опасна для уязвимых категорий населения: пожилых людей, детей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. О серьезных рисках, которые представляет аномальная жара для организма, «Известиям» рассказала терапевт Оксана Пивоварова.