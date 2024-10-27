Строящаяся многоэтажка загорелась в Химках

Днем 27 октября в Химках загорелся строящийся многоэтажный дом. В распоряжении 360.ru появились кадры с места происшествия.

ЧП случилось в деревне Брехово: на крыше 28-этажки загорелся утеплитель на площади в 30 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

На видео попал густой черный дым, поднимающийся в небо. На место прибыли экстренные службы, подробная информация уточняется.

Ранее в Санкт-Петербурге загорелась квартира. Причиной стала неисправная зарядка ноутбука.