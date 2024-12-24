Крыша рухнула в подмосковной школе

Крыша спортивного зала обрушилась в школе № 20 города Подольска. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России на официальном сайте ведомства.

Сообщение о происшествия поступило в оперативно-дежурную смену ведомства. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что кроме кровли также обрушились перекрытия.

Общая площадь обрушения крыши составила 60 квадратных метров. Причины устанавливают правоохранители. В момент инцидента спортивный зал пустовал.

К разбору завалов привлекли 18 человек, задействовали и восемь единиц техники.

Глава Подольска Григорий Артамонов в своем Telegram-канале сообщил, что в школе обрушился простенок между окнами. По словам мэра, помещение не использовалось с февраля 2024 года, поскольку власти «приняли решение о приостановке и проведении капремонта в следующем году».

Ранее депутаты проверили качество капитального ремонта в школе в Богородском округе.