Депутаты проверили качество капремонта школы № 23 в Богородском округе

В рабочем поселке Обухово Богородского городского округа продолжают реконструировать здание Центра образования № 23. Депутаты местного отделения «Единой России» Владимир Козынченко и Валерий Пылаев вместе родителями учеников осмотрели качество ремонта школы.
Здание учебного заведения возвели еще в 1937 году. Общая площадь его составляет 1773,4 квадратных метров. Сейчас там демонтируют стены, потолок и пол. Строители отремонтируют кровлю и фасад здания, обновят входные группы, поменяют системы отопления, вентиляции и канализации, а также выполнят внутреннюю отделку помещений. Помимо этого, облагородят прилегающую к школе территорию. Для учебных классов приобретут новую мебель.
Работы проводят благодаря президентской программе по капитальному ремонту объектов образования. Обновленную школу откроют в 2025 году.
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