Депутаты проверили качество капремонта школы № 23 в Богородском округе

Здание учебного заведения возвели еще в 1937 году. Общая площадь его составляет 1773,4 квадратных метров. Сейчас там демонтируют стены, потолок и пол. Строители отремонтируют кровлю и фасад здания, обновят входные группы, поменяют системы отопления, вентиляции и канализации, а также выполнят внутреннюю отделку помещений. Помимо этого, облагородят прилегающую к школе территорию. Для учебных классов приобретут новую мебель.

Работы проводят благодаря президентской программе по капитальному ремонту объектов образования. Обновленную школу откроют в 2025 году.