Крыша пятиэтажки вспыхнула в Махачкале. Из-за пожара эвакуировали 60 человек

МЧС по Дагестану: кровля пятиэтажного дома загорелась в Махачкале

Крыша жилого дома загорелась в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Республике Дагестан.

«По системе 112 поступило сообщение о возгорании кровли пятиэтажного многоквартирного жилого дома в Махачкале. Пожарные на месте», — заявили в ведомстве.

Также в МЧС опубликовали кадры с пожаром. Из горящего дома эвакуировали 60 человек.

В Telegram-канале «Блог Дагестана» уточнили, что крыша загорелась в пятиэтажке на улице Гагарина.

Ранее пожар случился в частном доме в Красноярском крае. В результате ЧП погибли двое мужчин и подросток. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

По предварительным данным, к хозяину жилья пришел его друг с 12-летним племянником. Взрослые начали распивать алкоголь. Из-за неосторожного обращения с огнем во время курения дом загорелся.