Двое мужчин и подросток погибли при пожаре в Красноярском крае

В городе Заозерном Красноярского три человека стали жертвами пожара. По факту случившегося завели уголовное дело, сообщила пресс-служба ГСУ СК по региону.

Фото: Telegram-канал ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Тела двоих мужчин и подростка обнаружили при тушении огня в доме на Октябрьской улице. Предварительно, накануне вечером к хозяину жилья в гости пришел его брат с 12-летним племянником. Взрослые распивали алкоголь.

«Основной версией возникновения пожара является неосторожное обращение с источниками огня при курении», — сообщили в СК.

Следователи осмотрели место ЧП и назначили необходимые экспертизы. Дело завели по статье о причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

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