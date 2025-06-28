Крыша многоэтажки загорелась в Зеленограде
Крыша многоэтажки загорелась в Зеленограде Об этом сообщил источник 360.ru.
Пожар произошел по адресу МЖК, корпус 530.
«Огонь не сильный, кровля горит», — рассказала очевидица.
На место ЧП прибыли пожарные расчеты. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее крупный пожар разгорелся на складе в Подмосковье. Огонь вспыхнул в деревне Шелепино Дмитровского городского округа, пламя распространилось на площади в 1,5 тысячи квадратных метров.
Для тушения задействовали 57 спасателей и 21 единица техники». По данным МЧС, на складе хранились строительные материалы. В результате ЧП обошлось без пострадавших.