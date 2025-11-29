Крупный пожар вспыхнул в производственном здании Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде горит производственное здание. Огонь охватил территорию в две тысячи квадратных метров. Кровля частично обрушилась, сообщили в региональном главке МЧС России.
«По повышенному рангу вызова работают сейчас подразделения МЧС России на улице Баррикад в Сормовском районе», — указано в Telegram-канале ведомства.
Пострадавших нет. Пожар локализован, его продолжают тушить. В ликвидации возгорания принимают участие 25 единиц техники и 73 специалиста.
«Открытое горение ликвидировано», — утонили в МЧС.
Ранее в Татарстане, на территории особой экономической зоны «Алабуга», вспыхнул сильный пожар на складе аккумуляторов. Огонь охватил около 25 тысяч квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались более 300 сотрудников.
