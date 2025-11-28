Склад аккумуляторов загорелся в Татарстане

На территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане произошел крупный пожар на складе для хранения аккумуляторов. О происшествии сообщил Telegram-канал «112» .

По предварительным данным, огнем охвачено около 25 тысяч квадратных метров.

Из здания самостоятельно эвакуировались более 300 сотрудников. Информации о пострадавших не поступало.

К месту направлены дополнительные силы, готовят к применению пожарный вертолет для тушения с воздуха. Спасатели продолжают локализовывать возгорание.

