Крупный пожар в здании автосервиса в Екатеринбурге локализовали

Огнеборцы локализовали крупный пожар в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«К тушению привлечены 38 специалистов и 14 единиц техники», — отметили в министерстве.

Загорелось здание автосервиса на Кислородной улице. Огонь охватил тысячу квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее спасатели ликвидировали мощный пожар в автосервисе Нижнего Новгорода. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Обошлось без пострадавших, в момент возгорания автосервис не работал.