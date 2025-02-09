Крупный пожар в здании автосервиса в Екатеринбурге локализовали
Огнеборцы локализовали крупный пожар в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«К тушению привлечены 38 специалистов и 14 единиц техники», — отметили в министерстве.
Загорелось здание автосервиса на Кислородной улице. Огонь охватил тысячу квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины возгорания пока неизвестны.
Ранее спасатели ликвидировали мощный пожар в автосервисе Нижнего Новгорода. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Обошлось без пострадавших, в момент возгорания автосервис не работал.
Детскую музыкальную школу в Красногорске отремонтируют к 1 сентября
У мужа осудившей отсрочку депутата Рады нашли бронь
Две новые экспозиции открылись в Центре культуры и искусств в Электроуглях
Подмосковные студенты примут участие в проекте о развитии агропромышленного комплекса
Не «новое золото», а рабство. Социолог Козырев — о месте женщин на рынке труда
Кафе загорелось на востоке Москвы
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте